Fahrettin Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Dikkat çeken ‘kısıtlamalar kaldırılıyor’ mesajı…

Türkiye’de son 24 saatte 403 bin 117 test yapıldı, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. 203 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Fahrettin Koca, “Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda 'YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum' demişti.