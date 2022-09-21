Fahrettin Altun'un 'pergolasını fotoğraflama' davasında karar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı "pergole fotoğraflama" davasında yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında karar çıktı.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle açılan davada Özçağdaş hakkında beraat kararı verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran ve davayı izleyen Canan Kaftancıoğlu, "Üsküdar İlçe Başkanımızın çektiği boş arazi fotoğrafının özel hayatın gizliliğini ihlal olmadığı mahkeme kararıyla onaylandı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020’de iki kişiyle Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği belirtilmişti.

İddianamede görüntünün il başkanına gönderildiği ve Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine Özçağdaş'ın bölgeden ayrıldığı anlatılmıştı. Suat Özçağdaş'ın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.