Fahrettin Altun'dan yerel medyaya göçmen talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da düzenlenen 'Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay’da göçmen tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin bu konudaki pozisyonunu çok net bir şekilde ortaya koydu. En başından beri ‘Mazlumları katillerin eline teslim etmeyeceğiz’ diyen Cumhurbaşkanımızın, 'Suriye’de zulüm düzeni son bulsun’ diye 10 yıldır verdiği mücadele ortadadır. Ve bu mücadele bütün dünyanın gözleri önünde verilmiştir. Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi verirken, zalimlerle iş birliği yapanlar, onlara heyetler ve dahi sempatik mesajlar gönderenler de oldu ve onlar da bunları herkesin gözleri önünde yaptılar. Biz, Suriye’de zulüm düzeni son bulsun diye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.
DHA'nın haberine göre Altun, Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli hale getirilen’ bölgelere şimdiye kadar 500 bin Suriyelinin geri dönmesini sağladıklarını söyleyerek, “Bu sayıyı güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerle artıracak çalışmaları da sürdürüyoruz. Biz inanıyoruz ki milletimizin kalbinde geçmişten bugüne kök salan 'merhamet' adlı bir çınar var. Zira bu milletin toplumsal genlerinde ırkçılık ve nefret hiçbir zaman yer bulamamıştır” dedi.
Altun şunları dile getirdi: