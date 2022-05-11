Fahrettin Altun'dan yerel medyaya göçmen talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da düzenlenen 'Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay’da göçmen tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin bu konudaki pozisyonunu çok net bir şekilde ortaya koydu. En başından beri ‘Mazlumları katillerin eline teslim etmeyeceğiz’ diyen Cumhurbaşkanımızın, 'Suriye’de zulüm düzeni son bulsun’ diye 10 yıldır verdiği mücadele ortadadır. Ve bu mücadele bütün dünyanın gözleri önünde verilmiştir. Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi verirken, zalimlerle iş birliği yapanlar, onlara heyetler ve dahi sempatik mesajlar gönderenler de oldu ve onlar da bunları herkesin gözleri önünde yaptılar. Biz, Suriye’de zulüm düzeni son bulsun diye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre Altun, Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli hale getirilen’ bölgelere şimdiye kadar 500 bin Suriyelinin geri dönmesini sağladıklarını söyleyerek, “Bu sayıyı güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerle artıracak çalışmaları da sürdürüyoruz. Biz inanıyoruz ki milletimizin kalbinde geçmişten bugüne kök salan 'merhamet' adlı bir çınar var. Zira bu milletin toplumsal genlerinde ırkçılık ve nefret hiçbir zaman yer bulamamıştır” dedi.

Altun şunları dile getirdi:

“Devletimiz göç konusunu ilgili bütün kurumlarıyla yakından takip ediyor ve gereken her türlü tedbiri etkin şekilde uyguluyor. Bu konuda herhangi bir düzensizliğe asla izin verilmediğini özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizin farklı illerindeki misafirlerimizin vatandaşlarımızla entegrasyon ve uyum içinde yaşadıklarının daha fazla gösterilmesi gerekiyor. Bunu da en iyi ve en doğru şekilde yapacak olan, bu tablonun yakın şahidi olan o illerdeki medya mensuplarıdır.

Ülkemize, devletimize yönelik kara propaganda çalışmalarına, algı operasyonlarına karşı hakikat cephesinde kararlı bir mücadele veriyoruz. Biz hakikati savunmaya, dezenformasyonla mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İletişim Başkanlığı olarak gerçek bilgilerle sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sunan basın mensuplarının her daim yanında olacağız. Bildiğiniz üzere, Başkanlık olarak, etkin bir medya alanına katkı verme fonksiyonumuz bulunuyor. Bu doğrultuda, yerel medyadan ulusal medyaya, uluslararası medyadan yurt dışındaki Türk medyasına kadar geniş bir yelpazede birçok faaliyet yürütüyoruz. Bu alanlardaki her bir medya kurumunu ve temsilcisini paydaşımız olarak görüyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki yayın yönetmeninden editörüne, kameramanından muhabirine, sesçisinden ışıkçısına, foto muhabirinden yazı işlerine, her bir kademedeki medya çalışanı bizim için önemli ve değerlidir. Yerel medya ise ülkemizin dört bir yanında yerelin kılcallarına nüfuz etmesiyle ayrı bir öneme sahiptir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de Basın İlan Kurumu’muz başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla bölgelerinin sesi, demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan yerel medyanın her zaman yanında olmaya gayret gösteriyoruz."