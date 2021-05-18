Fahrettin Altun'dan Akşener'e: Yazık...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akşener'e tepki göstererek "Sayın Cumhurbaşkanımızı, eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." dedi.

Bir açıklama da İbrahim Kalın yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır" dedi.

Akşener bugünkü grup toplantısında, "(Filistin'de) Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" demişti.