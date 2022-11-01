Fahrettin Altun, Özcan Alper’i hedef alan oyuncuyu misafir etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasını eleştiren ve ödülünü Fincancı’ya adayan yönetmen Özcan Alper’in konuşmasını hedef alan oyuncu Burak Haktanır ile görüştü.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, kimyasal silah iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etmişti.

Burak Haktanır ise yönetmen Alper'in sözlerini, "O kadın TSK'ye iftira attı" diyerek hedef almıştı.