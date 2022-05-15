Fahrettin Altun: Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katar Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

AA'da yer alan habere göre, Altun, "Artan ekonomik iş birliği ve siyasi uyum ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Temim görüşmesi, Orta Doğu'daki önemli mesele ve krizlere kalıcı çözümler getiriyor. Gelecek vizyonu çizilirken, özellikle gerginliğin yüksek olduğu dönemlerde bu görüşmelere atfedilen önem daha da belirginleşiyor. Bölgedeki koşullar da iki taraf arasındaki ekonomik, askeri ve ticari iş birliği ile koordinasyonun güçlenmesine katkı sunuyor. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler en istikrarlı ilişkilerden biri haline geldi” diye konuştu.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceği sorulan Altun, Katar Emiri'nin ziyaretiyle iki ülke iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi hususunda karşılıklı siyasi iradenin bir kez daha teyit edildiği yanıtını verdi.

Son dönemde yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye-Katar ilişkilerinin çok daha farklı bir zemine kavuştuğunu savunan Altun, "İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafe dikkate değer bir boyuta ulaşmıştır" dedi.

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2013'te Doha'daki Türk Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılışını yapmasıyla Katar'la ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını kaydeden Altun, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 2014'te Arap ülkeleri arasında ilk ziyaretini de Katar'a yaptığını hatırlattı.

'Katar ile Türkiye bir elin parmakları'

Altun, "2014 yılından itibaren kurumsallaşma eğilimi gösteren iki ülke ilişkileri bugün bölge siyasetini şekillendiren bir niteliğe kavuşmuştur. Bölgesel ve uluslararası meselelerde de yakın bakış açılarına sahip Türkiye ve Katar ilişkileri, son 20 yılda yaşanan gelişmelerle ivme kazanmıştır. Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi. Biz kardeşiz. İki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok" sözlerini sarf etti.

Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında gelecekteki iş birliği beklentileri nelerdir?" sorusunu ise "Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler, ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde daha stratejik ortaklığa doğru gidiyor. Türk-Katar ekonomik ilişkileri altın çağını yaşıyor ve bu ilişkiler yeni sektörleri ve yeni anlaşmaları içerecek şekilde genişliyor" diye yanıtladı.