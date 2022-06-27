Fahiş zam sonrası şekerde 'vurgun' iddiası: 'Depolarındaki ürünleri kimler satın aldı?'

CHP'li Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl başında 4,5 lira olan 1 kilogram şekerin bugünden itibaren 1 kilo paket ürünün raf satış fiyatının TÜRKŞEKER tarafından 17 liraya çıkma nedenlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Şekere Mart ayında yüzde 31, şimdi de yüzde 67’ye varan oranda zam yapılmasını, “bir oyun” olarak nitelendiren Gürer, “Şeker fabrikaları özelleştirilmemiş olsaydı bugün şekerde yaşanan bu oyunları seyretmeyecektik” dedi.

'Stoklar ve yüklü miktarda alım yapanlar açıklanmalı'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Mart ayında “şeker açığımız yok” şeklinde açıklama yapmasına rağmen, Mayıs’ta 400 bin ton şeker ithalatına onay verdiğini anımsatan Gürer, ilgili Bakanlıklara çağrıda bulunarak, “Fabrika stokları ve fabrikalardan yüklü miktarda alım yapanların açıklanması gerekir. Fahiş fiyat arıyorsanız şekere bakın, fiyatlarla ilgili oyun arıyorsanız kamu fabrikalarından şekerleri stoklardan boşaltıp stoklayanları araştırın” diye konuştu.

1 kg şeker 4,5 liradan 17 liraya çıktı

"56 ilimizde yetişen ve ithal tohumla üretim yapılan şekerpancarından elde edilen şeker, enerji kaynağı olmadan öte ağzımıza tat veren bir üründür" diyen Gürer TÜRKŞEKER’in Mart ayında yüzde 31 oranında zam yaptığı şekere, son olarak Tarım Kredi sattığı ürün için yüzde 67’ye varan oranlarda yeni zam yaptığını hatırlattı. Son zamlarla birlikte geçen yıl 4,5 lira olan şekerin kilogram fiyatının bugün raflarda 17 liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Gürer, özel sektörde şekerin 25 liraya kadar satıldığını ifade ederek, "Bu durumda olan vatandaşa oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, “Fabrikalar Eylül 2021’de başlayan pancar alım kampanyasında, çiftçiden kilosu 42 kuruşa aldığı pancarı Aralık ayına kadar işlendi ve pancardan elde edilen şeker stoklandı. Şekerden melas, küspe, alkol de üretildi. Fabrikanın ücretsiz besiciye verdiği küspe de halen tonu 1100 TL satılır durumdadır. Tarımda ender planlanarak üretim sağlanan, sözleşmeli tarım yapılan, şekerpancarından üretilen şekerde yaşanan sorunun yönetimin yönetememesinden kaynaklanmaktadır” dedi.

'Şeker açığı yoktu'

Tarım ve Orman Bakanlığının Mart 2022’de, Türkiye’nin şeker üretiminin 2 milyon 700 bin ton olduğunu, zaten bu miktar kadar şeker üretildiğini ve yeterli stoklar bulunduğu için şeker açığının olmadığını açıkladığını aktaran Ömer Fethi Gürer, “Ancak Mayıs ayında 400 bin ton şeker ithalatına izin verilmişti. Anlaşılan o ki, şeker ithalatı da kesmemiş, şu anda fiyatlara yeni zamlar geldi. İleriki aşamada özel sektörün şeker fiyatlarını 30 liraya kadar çıkaracağı konuşuluyor. 21 üründe arz açığı varken şeker ithalatına gerek olmayacak üretimiz vardı. AKP iktidarı eliyle sonunda şekerde ithal edilir duruma erdik” dedi.

'Şeker fabrikaları özelleştirilmeseydi bunlar olmazdı'

TÜRKŞEKER’e ait fabrikaların çoğunluğunun 2018 yılında özelleştirildiğini anımsatan Gürer, "Özelleştirme olmasaydı, şeker fabrikaları özelleştirilmeseydi, bugün şekerde yaşanan oyunları seyretmeyecektik. Özelleşme bugün şekeri önce karaborsaya taşıdı, ardından ithalat kapısı açıldı. Fiyatlar da durmadan zamlanıyor. Nereye gidecek belli değil" dedi.