Fahiş kira artışına hapis cezası planı

Kira artışına yüzde 25 sınırı getiren uygulamanın sona ermesine bir ay kala iktidarın süreyi uzatacak yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Adalet Bakanlığı koordinasyonundaki çalışmada "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde duruluyor.

Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği gibi kriterlerle belirlenecek fiyatların üstünde kira bedeli belirleyenlere adli ve idari para cezaları uygulanacak.

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gidecek, çözülmezse dava açılacak.