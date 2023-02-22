Fahiş fiyata ev kiralayanlara 100 bin lira ceza kesilecek

Maraş merkezli iki depremin ardından bölgeden çevre illere giden yurttaşlar fahiş kiralarla karşılaşmıştı.

Konya’da ev kiralarına fahiş fiyat uygulayan emlakçılara ve ev sahiplerine 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacak.

DHA'nın haberine göre, deprem sonrası kentte kira fiyatlarına yüzde 30-50 arasında bir zam uygulandığı belirtiliyor.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, ev kiralarının yanı sıra gıda, çocuk bezi, temizlik ürünlerinin de fahiş fiyata verilmesiyle ilgili gelen şikayetlerle ilgili inceleme yapıp, tutanak hazırlıyor. Hazırlanan tutanaklarda Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderiliyor. Kurulca fahiş fiyat artışı belirlenmesi halinde bu kişilere 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacak.