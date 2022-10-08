Facebook’tan uyarı: 1 milyon kullanıcının bilgileri çalınmış olabilir

Meta, yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını, Apple Inc. ve Alphabet Inc. (Google) yazılım mağazalarından indirilen uygulamalarla ilgili güvenlik sorunları nedeniyle hesap kimlik bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği konusunda uyardı.

Şirket dün yaptığı açıklamada, bu yıl içinde internet kullanıcılarını hedef alarak giriş bilgilerini çalmayı amaçlayan 400’den fazla kötü niyetli Android ve iOS uygulaması tespit ettiğini duyurdu. Meta, uygulamaların kaldırılmasını kolaylaştırmak için hem Apple’ı hem de Google’ı konu hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

'Aşırı iyi bir şey vaat ediyorsa, art niyetli olma ihtimali yüksek'

Facebook, uygulamaların fotoğraf düzenleyicisi, mobil oyun veya sağlık takip cihazı olarak gibi görünerek çalıştığını söyledi. Apple, 400 sorunlu uygulamadan 45’inin App Store’da bulunduğunu ve kaldırıldığını söyledi. Bir sözcü, Google’ın da söz konusu tüm kötü niyetli uygulamaları kaldırdığını söyledi.

Meta’da global tehditleri ortadan kaldırma direktörü olan David Agranovich, “Siber suçlular bu tür uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyorlar ve insanları kandırmak ve hesaplarını ve bilgilerini çalmak için benzer temaları kullanıyorlar. Eğer bir uygulama, başka bir platform ya da sosyal medya sitesi için yayınlanmamış özellikler gibi gerçek olamayacak kadar iyi bir şey vaat ediyorsa, art niyetli olma ihtimali yüksektir” dedi. Agranovich, kötü niyetli faaliyetin Meta sistemleri dışında gerçekleştiğini söyledi ve 1 milyon kişinin tamamının şifrelerinin ele geçirilmiş olduğunu kesin bir şekilde söyleyemeyeceklerini sözlerine ekledi.