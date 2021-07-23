Facebook 'dua ettim' butonu getiriyor

Facebook, kullanıcılarının "dua istekleri"ne yanıt vermek için "beğendim" butonu gibi "dua ettim" butonu getiriyor.

Şirket ABD'de test ettiği yeni özelliğiyle dinsel toplulukların platforma daha çok dahil olmasını amaçladığını belirtiyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 2017'de yaptığı bir açıklamada "sosyal medya ağının yeni görevinin topluma bir zamanlar kiliselerin yerine getirdiklerini sağlamak olduğunu" söylemişti. Şirket, bünyesinde "inanç ortaklığı"na odaklanan bir ekip de kurmuştu.

Facebook'un sözkonusu ekibinin başındaki isim olan Floridalı vaiz Nona Jones, Reuters'a verdiği demeçte şirketin Covid-19 pandemisinin ardından artan "dua istekleri"ne yanıt vermek için çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Buna göre şirket ilk "inanç zirvesi"ni geçen ay dini liderlerle çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Facebook üzerinden canlı yayınlanan zirvede, gelecekte yapılabilecek sanal gerçeklik araçları ve artırılmış gerçeklik ile toplu ibadetler üzerine de konuşuldu.

Şirket bir süre bazı dinsel gruplarla sınırlı tuttuğu "dua" özelliğini Mayıs ayında ABD'deki tüm dinsel gruplara açtı. Buna göre örneğin bir hastası için ya da çocuğunun ehliyet sınavı için dua isteyen bir kullanıcıya insanlar "dua ettim" butonuna basarak yanıt veriyorlar.

Jones dua gönderilerinin diğer içerikler gibi reklam kişiselleştirmeye tabi olacağını doğruladı.

Reuters'a konuşan bazı "dini liderler" Facebook'un bu adımını memnuniyetle karşılarken bazıları ise şirketin amacının daha fazla para kazanmak olduğunu söylediler.