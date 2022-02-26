Fabrikada sızan hidrojen sülfür gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir köpek maması üreten fabrikada çalışan işçi Emin Karanfil fenalaşması sonucu bayıldı. Durumu fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin gazdan etkilendiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit etti.

Fabrikadaki 30 işçi tahliye edildikten sonra olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce belirlenen hidrojen sülfür gazı, kapı giriş ve çıkışlarına koyulan fanlarla tahliye edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emin Karanfil, doktorların tüm müdahalelere rağmen tedavinin 3.gününde hayatını kaybetti. (İHA)