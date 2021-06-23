Fabrikada gaz sızıntısı: 1 işçi yaşamını yitirdi, 9 işçi hastaneye kaldırıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki bir taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B., Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor.

İşçilerin zehirlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı.