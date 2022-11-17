Fabrikada baygın halde bulunan 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yağ fabrikasının arıtma ünitesinde onarım yapan 6 işçi, baygın halde bulunan 6 işçi tedavi altına alındı.
AA'nın aktardığına göre; yağ fabrikasında çalışan 6 işçi, arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için girdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ile AFAD ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin elektrik akımına kapılmış ya da metan gazından zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.