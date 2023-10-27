Ezidi kız çocuğunu kaçıran IŞİD'li tutuklandı, çocuk korumaya alındı

Ankara Valiliği, gazeteci Hale Gönültaş'ın haberinin ardından Ezidi kız çocuğunu Ankara'ya kaçıran, ardından dark web'de satışa çıkaran IŞİD'linin tutuklandığını açıkladı. IŞİD'li aileye verildiği ortaya çıkan çocuğun korumaya altına alındığı da duyuruldu.

Gazeteci Hale Gönültaş'ın duyurduğu habere göre, IŞİD tarafından 2017 yılında Türkiye'ye kaçırılan, ardından derin internette (dark web) satışa çıkarılan ve Ankara'da Şubat 2021'de örgütün hücre evine düzenlenen operasyonla kurtarıldığı açıklanan Kürt Ezidi kız çocuğa dair dosyada ortaya çıkan skandallar üzerine harekete geçildi.

Çocuğu kaçıran IŞİD yöneticisi Sabbah Ali Oruç'un ailesine teslim edildiğini Gönültaş'ın Artı Gerçek'te yayımladığı haberde belgeleriyle ortaya çıkarılmıştı.

Bugün görülen duruşma sonrası akşam saatlerinde Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, Oruç’un tutuklandığını, IŞİD’li aileye teslim edilen Ezidi kız çocuğun ise yeniden koruma altına alındığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ezidi bir kız çocuğun satılığa çıkarıldığına dair sosyal medyada yer alan bilgiler üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda, Irak uyruklu S. O., beraberindeki Ezidi çocuk A. S. O. ile birlikte ele geçirilmiş olup; S. O. adli mercilerce tutuklanmış ve Ezidi çocuk A. S. O, Valiliğimizce devlet koruması altına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Aile Bakanlığı koruma kararını duyurdu

Valiliğin ardından Aile Bakanlığı da bir açıklama yaparak IŞİD'li aileye teslim edilen Ezidi çocuğu 'örselenmemesi adına' tedbir amaçlı korumaya alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan yabancı uyruklu S.O. iddialar üzerine kendi ikametgahından İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır. Yabancı uyruklu çocuk A.S.O. ise annesi S.A.M. ile birlikte yaşadığı kendi ikametinden çocuğun üstün yararı düşünülerek örselenmemesi adına tedbir amaçlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından devlet korumasına alınmıştır."

Çocuğu kaçıran IŞİD'li Oruç'a 'uluslararası insan ticareti' suçlamasıyla açılan davanın bugün ilk duruşması görülmüştü. Mahkeme, çocuğun korunması için yapılan itirazlar ve derneklerin davaya katılma talebine karşın, durumu giderecek bir karar almayarak duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.