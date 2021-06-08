Ezgi Mola'ya destek veren 8 isim hakkında daha suç duyurusu!

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman’da İpek Er’e tecavüz edip intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Açılan davaya tepki gösteren ve Mola'ya destek veren 16 isim hakkında Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş tarafından "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Akkuş, bununla da yetinmeyerek şimdi de ek olarak şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın, gazeteci Ayşe Arman, oyuncular Engin Öztürk, Gülenay Kalkan ve İbrahim Selim, şarkıcılar Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz ile yazar Perihan Gün hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.