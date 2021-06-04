Ezgi Mola'ya destek açıklaması: Meslektaşımız yalnız değildir

Oyuncular Sendikası, Ezgi Mola hakkında açılan davaya tepki gösterdi, Mola'nın yanında olduklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman’da İpek Er’e tecavüz edip intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

Oyuncular Sendikası, söz konusu davayı "hayretle karşıladıklarını" belirterek, "#EzgiMolaYalnızDeğildir" dedi.

Açıklamada, Mola'ya destek veren isimler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da tepki gösterildi.

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