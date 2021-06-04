Ezgi Mola'ya destek açıklaması: Meslektaşımız yalnız değildir

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman’da İpek Er’e tecavüz edip intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.
Oyuncular Sendikası, söz konusu davayı "hayretle karşıladıklarını" belirterek, "#EzgiMolaYalnızDeğildir" dedi.
Açıklamada, Mola'ya destek veren isimler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da tepki gösterildi.
#EzgiMolaYalnızDeğildir#ÜyelerimizYalnızDeğildir#MeslektaşlarımızYalnızDeğildir pic.twitter.com/KswQMTZNvK— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) June 4, 2021