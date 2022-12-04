Ezgi Mola Altın Kelebek ödül töreninde Mahsa Amini'yi andı, Meclis'e yasa çağrısı yaptı

Netflix’te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisindeki "Alev" rolüyle Altın Kelebek’te “En İyi Komedi Dizisi- Kadın Oyuncu” ödülü alan Ezgi Mola, yaptığı konuşmada İran’da Mahsa Amini’nin gözaltındaki ölümü üzerine başlayan eylemler sonrasında ahlak polisinin kaldırıldığını öğrenmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

“Onların yanında olduğumuzu buradan söylemek istiyorum” diyen Mola, “Ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM'ye çağrı

Kadınlar ve tüm canlılar için TBMM’de yasa çıkarılmasını isteyen Ezgi Mola, şöyle konuştu:

“Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten hiç önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin, aynı dilden, aynı yerde kalben durup, kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Geldik gidiyoruz. Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, sizi çok seviyorum.”

