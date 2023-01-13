'Ezberler bozulmalı' diyen Yeni Şafak yazarı, Cumhur İttifakı'na iki parti önerdi

"Ezberler bozulmalı" çağrısında bulunan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhur İttifakı'na dahil edilmeleri için iki parti ismi önerdi.

Kaplan, açıklamasında HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakına alınmasına yönelik çağrıda bulundu.

Kaplan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"HÜDAPAR ve Yeniden Refah da Cumhur İttifakı'na alınmalı. Ezberler bozulmalı. Medeniyet kimliği ve ruhu etrafında küresel sistemin lordlarına ve uydularına karşı güçlü bir meydan okuma başlatılmalı."