EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklaması EYT''nin Meclis'e geleceği tarihle ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, çözüm için Almanya ve Finlandiya modeli üzerinde durulurken çalışmalar devam ediyor.

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu. "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabı üzerinden EYT ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kimler yararlanacak?

Çalışmanın detayları şöyle:

Birinci seçenek: 1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi... 1999 öncesindeki SSK emekli olma koşulları için 3 ayrı seçenek vardı. Kadın, 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5 bin prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu.

İkinci seçenek: Bir başka seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5 bin prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmesi.

Üçüncü seçenek: Prim gün sayısı 5 bin günden az, ama 3600 günden fazla olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50 erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi.

Dördüncü seçenek: Bir başka formül ise pirim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması söz konusu. Kadınlarda 7 bin 200 erkeklerin ise 9 bin iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi.

Beşinci seçenek: Asgari pirim süresini tamamlamış yani 5 binden 5 bin 900'e kadar olan prim sayısını tamamlamış işsizlerin erken emekli edilmesi; şuan ki emekli yaşına gelene kadar ise emekli aylığında indirim yapılması.