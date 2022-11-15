EYT’liler için 146 milyar TL aranıyor

Seçimde oy alabilmek için emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) düzenleme hazırlayan iktidarın ilk etapta en az 146 milyar TL para bulması gerekiyor. 2023 bütçesine EYT'liler için bir kuruş bile kaynak konulmadı. İYİP'li Durmuş Yılmaz'ın Çalışma Bakanlığı bütçesine 120 milyar lira ödenek konulması için verdiği önerge ise AKP oylarıyla reddedildi.

İşte hesap

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaş şartının kaldırılması halinde ağustos itibarıyla ilk etapta 1.5 milyon kişinin emekliliğe hak kazanacağını, yılbaşına kadar bu sayının daha da artacağını söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre, 1,5 milyon EYT'liye en düşük emekli aylığı olan 3 bin 500'er lira ödenmesi halinde aylık 5 milyar 250 milyon, yıllık 63 milyar lira para bulunması gerekiyor. Ayrıca 1,5 milyon EYT'linin halen asgari ücret üzerinden maaş aldıkları varsayıldığında dahi emekliye ayrıldıkları anda SGK yıllık 40.1 milyar lira prim geliri kaybına uğrayacak.

İşsizlik Sigortası Fonu da emeklilikle birlikte yıllık 3.5 milyar lira civarında prim gelirinden olacak. 1,5 milyon EYT'liye emekli olduklarında iki bayram ikramiyesi olarak toplam 3,3 milyar lira ödenecek. Böylece 1,5 milyon EYT'li için kaynak ihtiyacı ve gelir kaybı toplamı yıllık 146 milyar 652 milyon liraya ulaşacak. Yaklaşık 5 milyon EYT'linin emekli olması halinde ise bu rakam yıllık 489 milyar liraya dayanacak.

120 Milyar liralık önerge

Çalışma Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında önerge veren İYİP Milletvekili Durmuş Yılmaz, ilk etapta emekli olacak 1,5 milyon EYT'linin maaş ödemesi için bakanlık bütçesine 120 milyar lira ek ödenek konulmasını istedi. Ancak önerge iktidarın oylarıyla reddedildi. Yılmaz, “Aralık ayında EYT teklifi geldiğinde bizi tekrar toplayıp buraya bir ödenek mi konulacak” dedi.

Aylık arttıkça fatura kabarıyor

Emekliye ayrılacak EYT'lilerin ortalama emekli aylıklarının 5 bin lira olacağı varsayıldığında SGK'nın önümüzdeki yıl 1,5 milyon ilave emekliye ödeyeceği ilave emekli aylığı tutarı 63 milyardan 90 milyara, ortalama aylık 7 bin lira var sayıldığında ise 126 milyar liraya çıkacak. 5 milyon EYT'linin emekli olması halinde ise 5 bin liralık maaş ortalamasında ek fatura 300 milyarı, 7 bin lira ortalamasında 420 milyar lirayı buluyor.