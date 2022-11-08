EYT'li işçiler işten çıkartılmaya başlandı: 'Düzenleme yasalaşmadan alın terimiz gasp edildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro konusundaki detaylar, aralık ayında toplanacak komisyonda konuşulacak" açıklamasının ardından EYT'li işçilerin işten çıkartılmaya başlandığı belirtildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre; Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, "EYT'liler henüz kanun çıkmamışken, kanunun ne olduğunu bilmezken ocak ayı itibariyle zamların kendilerine yük olacağını düşünen işverenler tarafından işten çıkarılmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Düzenleme öncesi işverenleri telaş aldı" diyen Boran, "İşverenler, ocak ayında gelecek zamlar öncesi 'ne kadar az kıdem tazminatı ödersem o kadar iyidir' diye hareket etmeye başladı. Böylelikle ocak ayından önce işçi kıyımına başladılar. Bu düzenleme yasalaşmadan alın terimiz yine gasp edildi. En büyük mağduriyetin işçinin, emekçinin üzerinde yapılmasına dur denilmeli" dedi.

"Emekliliği yakın sözleşmeli personellerin işten çıkarıldığını" söyleyen Boran, "İşverenler kendi menfaatleri doğrultusunda EYT düzenlemesi geçmeden sözleşmeli personel yasasından dayanak oluşturarak birçok işçinin işine son verdi" ifadelerini kullandı.