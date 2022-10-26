EYT'de yeni soru: '18 yaş' detayı

Emeklilik bekleyen milyonlarca EYT’linin gözü kulağı Aralık ayındayken, önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülmesi beklenen düzenlemeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

"Emeklilikte Yaşa Takılan" çok sayıda vatandaş 18 yaşından önce sigorta girişi yapılanlar için ne olacağını araştırmaya başladı. HaberTürk Yazarı Ahmet Kıvanç da konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

18 yaş öncesi sigortalı olanların sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten Kıvanç, "Yasa değişiminden önce özellikle anne- babalar çocuklarının etkilenmesin diye önceden sigortalı yapma çabası içine giriyorlar. O dönemde yaygın olarak bu yapılmıştı" dedi.

Kıvanç, kanunun 18 yaşından önce uzun vadeli sigorta kollarına prim yatıran kişilerin, yani normal sigortalı kişilerin sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlatılmasını öngördüğünü söyleyerek, 18 yaşından öncesi için ödenen primlerin prim ödeme günlerine dahil edileceğini ve bu sürelerin emekli aylıklarına yansıyacağını söyledi. Öte yandan kişilerin aynı zamanda emeklilik koşulları bakımından da kazanılmış haklar elde edeceğini bildirdi. Yani 18 yaşından önce başlamış olsalar bile o tarihteki emeklilik koşulları ne ise o koşullarda emekli olma haklarını elde edecekler.

Kıvanç, EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başladığı tarihte 18 yaşından küçük olanların da EYT kapsamında yer alacağını bildirdi.