Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasasına ilişkin "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin "Top bizden çıktı, Meclis'in iradesinde. EYT konusunda metin Meclis'te milletvekillerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi.