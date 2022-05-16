EYT'de yeni gelişme: Aşamalar belirlendi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. Her siyasi görüşten, meslekten 'üyesi' var. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ertelendi.

Düzenleme yapıldığında iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde geri adım atılmadı. Aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan 5510 sayılı kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar çıkarıldı. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleri reddedildi.

Son günlerdeyse iktidar, belki de bir seçim yatırımı olarak sayıları 4-5 milyonu bulan EYT'liler için adım atma aşamasında.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberinde 'yeni gelişme' olarak şu bilgiler yer aldı:

A) ÖNCE KAPSAM TESPİT EDİLECEK

İlk olarak kimlerin hak sahibi olduğu tespit edilecek. Yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı belirlenecek.

Genel olarak EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, kişiler oluşturuyor.

B) EMEKLİLİK ŞARTLARI BELİRLENECEK

Kimin hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı büyük önem taşıyor. Farklı kurumlarda çalışmış kişiler de tespit edilecek.

C) KAYNAK BULUNMASI

Ortalama 5 milyon kişi EYT yasasını bekliyor. Bunun devamında sorunun çözümüyle birlikte kaynak bulunacak.

D) UYGULAMA USÜLÜ BELİRLENECEK

E) YASALAŞMA SÜRECİ