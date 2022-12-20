'EYT'de yaş sınırı değişti' iddiası

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmada sona gelindiği öne sürüldü. Düzenlemenin yakında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Teklifin Ocak ayında yasalaşması beklenirken, yaş şartının olup olmayacağı en çok merak edilen konu oldu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, kendi Youtube kanalında EYT'de yaş şartıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Bu yasa Erdoğan olmazsa çıkmaz'

EYT yasasının gelecek 50 yılı etkileyeceğini söyleyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösteren Erdursun, "Bu yasa Recep Tayyip Erdoğan olmazsa çıkmaz. Bu yasayı çıkartacak Türkiye'de ikinci bir kişi yok. Net kararım, burada söylüyorum. Grup başkanvekilinin ne dediği belli değil. Bülent bey de bilmeden biliyormuş gibi konuşmuş" dedi.

"AK Parti'de tek yetkili olan tek kişi var Erdoğan. Onun dışında yetkisi olan hiç kimse yok. Allah'tan yetkileri yok" diyen Erdursun, bu seçimin AKP'nin değil Erdoğan'ın kendi seçimi olduğunu ileri sürdü.

'Kadınlarda 45 erkeklerde 47 yaş düşünülüyor'

"Bu yasanın Bülent Turan'a rağmen Erdoğan'ın halkın nabzını tutan birisi olduğunu bu nedenle yasanın çıkacağını" öne süren Erdursun, "Yaş şartı olacak mı?" sorusuna karşı aldığı bir duyumu paylaştı:

"Bana gelen duyumlar şu. İlk defa buradan açıklıyorum. İsim veremem ama gerçekten çok önemli isimlerden bu bilgi geldi. Şu anda kadınlarda 45 erkeklerde 47 yaş düşünülüyor. 'Muhakkak bir yaş sınırı koyalım' diyorlar. 'Söylediğimizden geri adım atmamış oluruz. Hem de herkesi ikna edecek bir yaş söylemiş oluruz.' Kadınlarda 45 erkeklerde 47 yaş ciddi ciddi masada.

Ancak EYT'lilerin yoğun baskısı yaş şartına karşı beraber hareket etmeleri AK Partililerin elini çok zorlaştırıyor açıklama yapamadılar bu nedenle. Büyük ihtimalle seçim öncesi yaş şartını getirmeyecekler. Gelirse 45-47.

Sayın Cumhurbaşkanı halkı ikna edecek bir şekilde konuşarak, 'böyle yapmamız gerekiyor, çalışmalarımız budur diyebilir.' Ama ben buna seçim öncesi ihtimal vermiyorum. Çünkü AK Parti çok şey kaybeder, ancak EYT'liler çok da bir şey kaybetmez."