EYT'de prim günü ve sigortalılık süresi tamam

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak Bakanlar Toplantısı'nın ekonomide ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ve asgari ücret olacak.

Bugün gerçekleşecek kritik toplantının saat 15.30'da başlaması ve Erdoğan'ın akşam saatlerinde alınan kararları duyurması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tâbi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın 2023 Ocak ayında 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor. Sonraki etapta ise 5 milyon kişinin EYT'den faydalanarak emekli olması öngörülüyor.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de Bakanlığın bütçe görüşmeleri için konuşma yaparken milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar madde madde şöyle:

"EYT yasa tasarısını Ocak ayı gelmeden Meclis'e getirmeyi planlıyoruz

EYT düzenlemesi en kapsamlı şekilde olacak

İşçi-işveren herkes dinlenecek

Yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi var"

EYT yasası ne zaman açıklanacak?

TRT Haber'de yer alan haberde, AKP kaynaklarına dayandırdığı haberinde, toplantıda kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş alternatifleri üzerinde durulduğu ifade edildi.

EYT yasası, asgari ücret 2023 ile beraber Bakanlar Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. Bu iki maddenin gündeme gelmesi bekleniyor.

EYT için ikinci önemli tarih 26 Aralık

Yılın son Bakanlar Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Eğer bugün yapılan aralık ayının ilk Bakanlar Toplantısı'nda sonuç çıkmazsa bu tarihte hem asgari ücret, hem de EYT şartları için açıklamanın gelmesi bekleniyor.

EYT için son toplantı Külliye'de yapıldı

Emeklilikte yaşa takılanlar için son toplantı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Bu toplantı çalışmayı teknik olarak yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bütçe konusunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ve işin siyasi boyutunu değerlendiren AKP kurmaylarının katılması dikkat çekti.