EYT'de karar için 'toplantı bugün' iddiası

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti.

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını vermişti.

Bakan Bilgin'in bu açıklamaları sonrası EYT düzenlemesi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Mehmet Acet, sosyal medya hesabından "EYT ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan yarın akşam saatlerinde son bir toplantı yapacak ve nihai karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmada gelinen son aşamada yaş şartına ilişkin seçenekli bir tablo Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

İşte o tablo ve yaş olasılıkları:

ATV Haber'de yer alan habere göre; ilk olasılık olarak; kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartı sınırı gündemde. Bu durumda; kadınlarda 20 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim günü, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim gününün doldurulmuş olması yeterli.

İkinci olasılığa göre ise; kadınlarda 50, erkeklerde ise 52 yaş şartı sınırı. Bu durumda da; kadınlarda 20 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim günü, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim gününün doldurulmuş olması yeterli olacak. Sadece Bağ-kur ve emekli sandığına mensup kadın ve erkeklerin pirim günü farklılaşıyor. Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin pirim gün şartı aranacak.

Bakan Bilgin'in açıklamaları, yaş şartı sınırının minimuma çekilmesi ihtimalini de ortaya çıkardı.

Kadınlarda 45-46, erkeklerde ise 46-47 yaşın çekilebileceği konuşuluyor. Buna göre yapılacak bir düzenleme ile kapsamın daha da geniş tutulması bekleniyor.

Yaş şartı olursa 1 milyon kişi...

Aralık başında toplam 1 milyon 900 bin olan EYT'li sayısının, Ocak 2023 ile birlikte 2 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. EYT'de yaş şartı çıkarsa yaklaşık 1 milyon kişinin Ocak'ta emekli olması bekleniyor.

