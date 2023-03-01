EYT'de bekleyiş son buluyor: Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, ilk maaşlar ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) ilk maaşların yatacağı tarih, milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Mart ayında hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlayacak. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman yatacak?

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

Başvurularla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok" dedi.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda bin 100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın başlangıcı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, nisan ayında bin 100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler.

EYT'liler hangi gün maaş alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık ödemelerinin günleri emeklilik tahsis numarasına göre belirleniyor.

Tahsis numarasının son rakamı maaş gününü belirliyor.

EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyen hak sahipleri EYT teklifin yasalaşmasının ardından bu aşama için gün sayıyor. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması için gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT yasasının bu hafta içi Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.