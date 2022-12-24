EYT öncesi son bir hafta uyarısı: 26 bin lira birden artacak

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. Bu kapsamda emekli olmaya hazırlanıp prim günü eksik olanların "zamsız" borçlanma yapabilmesi için son haftaya girildi. Yeni yıldan itibaren askerlik borçlanmasında maliyet yaklaşık 20 bin 375 lira, doğum borçlanması da 26 bin 620 lira artacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanların belirdikleri tutar üzerinden hesaplanıyor.

Yurt dışı borçlanmasında ise asgari ücretin yüzde 45'i oranında hesaplanıyor.

Bu yılın temmuz-aralık döneminde 1 günlük askerlik, doğum borçlanma primi en düşük 69 lira, en yüksek 517 lira olarak uygulanıyor.

Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük prim de 800 liraya çıkacak.

Askerliğini 18 ay yapanlar bu sürenin tamamını (540 gün) bu yılın sonuna kadar en düşük primden borçlanırken 37 bin 270 lira ödeme yapacak.

Yeni yıldan itibaren bu tutar 57 bin 645 liraya çıkacak.

Yeni yılda 18 aylık sürenin tamamını borçlanan 20 bin 375 lira fazla ödemek zorunda kalacak.

Doğum sonrası boşta geçen sürelerin 2 yıla kadar kısmı için borçlanma yapılabiliyor.

Bu yıl için 1 çocuk için 720 günü borçlanmak için yaklaşık 49 bin 700 lira ödenirken gelecek yıl bu tutar 76 bin 320 liraya, ikinci çocukta 152.260 liraya çıkacak.

Yeni yılda bir çocuk için doğum borçlanmasında tutar 26 bin 620 lira artmış olacak.