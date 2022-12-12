EYT kulisi: Bilgin 'Biz bu işin altından kalkamayız' dedi mi?

Milyonlarca yurttaş EYT'ye ilişkin iktidarın atacağı adımı beklerken TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, "Benim AK Partili isimlerden edindiğim bilgi; Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin 'Biz bu işin altından kalkamayız' demiş" dedi.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre Yarkadaş şunları kaydetti:

"Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Hazine Bakanını saraya davet edip EYT ile ilgili bilgi aldı. Benim AK Partili isimlerden edindiğim bilgi; Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin “Biz bu işin altından kalkamayız” demiş. Sayın Nebati de Sayın Cumhurbaşkanı’na 'İş dünyasının EYT’yi istemediğini, çünkü EYT’li sayısının özel sektörde yüzde 87’ye vardığını, diğerinin kamu kurumlarında çalıştığını söyledi. Bunun hem özel sektöre hem de devlete yük getireceğini' söylemişler."

Yarkadaş ayrıca "Bugün konuştuğum AK Parti’nin etkili isimleri 'Bu EYT meselesini bizim bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimiz takdirde seçmenin beklentisine yanıt veremeyiz' diyor'' diye konuştu.