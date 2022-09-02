EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları...

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar devam ediyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında bir mesai var.

Prim gün sayısı esas alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.

TRT Haber'de yer alan habere göre erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

Yasa yürürlüğe girerse 1,5 milyon kişi yararlanacak

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.

Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.

Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor..

Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak

1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AKP MYK toplantısında ele alındı. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek.