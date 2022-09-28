'EYT düzenlemesi yapılırken, KHK'yla kadroya alınan taşeronlar ne olacak?'

Sabah yazarı Dilek Güngör, “Kaş yaparken göz çıkarmamak' için EYT düzenlemesi yapılırken taşeron konusunda da farklı çözümler getirilmeli” diye yazdı.

Güngör yazısında, “Örneğin, bu konuda kademeli bir geçiş öngörülebilir. Böylece, emekliliği isteyen ancak şu anda evindeki şartlar (çocuğunun okulu, evinin taksidi, borçlarının ödemesi vs) gereği olmayı düşünmeyenler için bir kapı aralanır. Bir başka husus da şu... EYT'liler 1999'daki şartlara göre mi yoksa bugüne göre mi emekli edilecek? Mevcutta, sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için 1 emekliye karşılık 4 aktif sigortalı çalışan olmalı.

Türkiye'de bu oran 2'nin üzerine çıkmıyor. Velhasıl, burada aktüeryal denge nasıl korunacak? EYT sorununun çözüme kavuşturulmasını destekliyorum. Ama her şeyin en ince ayrıntısına kadar enine boyuna düşünülmesi gerektiği taraftarıyım. Çünkü geçmişte birkaç kez başımıza geldi. 'Taşeron sorunu sona erdi' denildi, düzenleme yapıldıktan sonra tam olarak öyle olmadığı anlaşıldı. Asgari ücret vergi dışı kaldığında sevinildi, sonra vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmadığı için işçi ücretlerinde kayıp yaşadı. Velhasıl demem o ki, bir sorunu çözmek için yola çıkıp, yeni sorunlar yaratmamak gerekiyor” diye ifade etti.