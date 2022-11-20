Eylül 2022 Yatırım Teşvik Listesi yayımlandı

Bugün Resmi Gazetede Eylül/2022 ayında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri listesi yayımlandı. Toplam 45,1 milyar lira yatırımın öngörüldüğü 1.300 proje yararlandırılacak. Yatırımın gerçekleştirilmesi sonrasında 29.872 istihdam artışı bekleniyor.

Desteklerden yararlandırılacak proje sahipleri Gümrük Vergisi ödemeksizin 780,9 milyon ABD Doları tutarında makine teçhizat ithal edebilecekler. Gümrüksüz ithal edebilecekleri makine teçhizat tutarı 20.11.2022 günlü kur üzerinden (18.62) 14,5 milyar TL ediyor. Yatırımcıları, 10 yıla kadar, Gelir vergisi, stopaj, KDV, sigorta primi işveren hissesi gibi yükümlülüklerden bağışık tutuluyor. Alacakları kredi faizlerinin bir bölümü ile kullanacakları enerji faturalarının bir bölümü Kamu bütçesinden karşılanıyor. Ayrıca yatırım yeri tahsis ediliyor. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Programında bu amaçla 20 milyon m² kamu taşınmazının tahsis edilmesi hedefine yer verildi.

Otomotiv’de yabancı sermayeli şirketler dikkat çekiyor

Anadolu Isuzu Otomotiv San.Tic.A.Ş. adlı yabancı sermayeli şirketin, Kocaeli/Gebze’deki 820 milyon lira tutarındaki ürün çeşitlendirme projesi. Şirketin projesi yılda 7.700 adet kamyon; 7.300 kamyonet; 3.712 otobüs ve küçük otobüs; 300 adet çekici; 300 adet 4x4 ve 6x6 zırhlı ve zırhsız taktik tekerlekli askeri kamyon üretilmesini kapsıyor.

Maxion İnci Jant Sanayii A.Ş. adlı yabancı sermayeli bir şirkete Manisa Yunusemre’de gerçekleştireceği 2,3 milyar liralık projesine “Bölgesel Öncelikli yatırım” statüsünde destek verilecek. Şirket, yılda 600 bin Alüminyum kamyon Jantı imal etme karşılığında Faiz desteği; KDV İstisnası; %80 vergi indirimi; 7 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi, gibi yükümlülüklerden kurtarılacak. Ayrıca Gümrük vergisi ödeneksizin 75.1 milyon Dolar tutarında makine teçhizat ithal edebilecek.

Motor üretimi ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları projeleri

Mita Kalıp ve Döküm Sanayi A.Ş’nin İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleştireceği 731,6 milyon liralık projesi. Şirket yılda 10,2 ton, “otomotiv sanayi için talaşlı imalat ile işlenmiş alüminyum aksam ve parçalar (motor şanzıman sistemi parçaları, güç aktarma kasnakları, termostat, su pompası, kalorifer musluğu ve yatık pompası” üretmeyi yükümlenmiş.

Elektrikli araçların yaygınlaştırma hedefi, yatırım teşvik listelerinde yansımasını bulmaya başladı. Eşarj elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri adlı şirketin 427,3 milyon lira tutarındaki projesi listede yer bulmuş. Çeşitli il ve ilçelerde 15 bin ünite şarj aygıtı yerleştirmesi için KDV ile Gümrük Vergisi bağışıklıklarından yararlandırılacak.

Gemi yatırımları

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. İstanbul/Tuzla’da 180 mt. Uzunluğundaki kuru yük gemisi için harcayacağı 928 milyon lira giderini teşvikten yararlanarak gerçekleştirecek.

Gisan Altınova Gemi İnşaat San. Tica. A.Ş.’nin 120 metre uzunluğundaki bir adet gemi yapım projesi de 173 milyon lira üzerinden yararlandırılacak.

Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yalova Altınovada 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi yapımı için geliştirdiği 646 milyon lira tutarındaki harcaması teşvikten yararlandırılıyor.

Turizm ve otel projeleri

Ceylan İşletme Petrol Turizm Yatırım Nakliyat Gıda İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya Aksu’da yapacağı 160,6 milyon lira tutarındaki 400 odalı 4 yıldızlı otel projesi;

Zeniya Turizm Otelcilik Taşımacılık Yatırım İnşaat Gıda San. Ve Tic. A.Ş’nin 180 milyon liralık Muğla/Bodrum’daki 5 yıldızlı tatil köyü projesi;

Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Tic. A.Ş.’nin Antalya/Serik’de 846 milyon lira tutarındaki, 1000 yataklı 5 yıldızlı otel projesi;

Ali Kuyumcu ve Oğulları Kuyumculuk Turizm Tic. Ve Sanaya A.Ş.nin Antalya Alanya’da 29 milyon liralık 416 odalı tatil köyü projesi;

İnkas İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Antalya Aksu’da 236,7 milyon lira tutarında 4 yıldızlı 158 odalı otel büyütme projesi;

Kep Dijital Müze Turizm A.Ş adlı Şirket, İzmir/Selçuk ile Denizli/Pamukkale’de Müzecilik faaliyeti yapmak üzere geliştirdiği toplam 570 milyon lira tutarındaki iki projesinden yararlandırılacak. Selçuk’daki projesine yılda 5 bin; Pamukkale’deki projesine 4 bin ziyaretçi beklendiği belirtiliyor.

Kimya, tekstil ve kağıt havlu-tuvalet kağıdı projeleri

Doğa Madencilik A.Ş.nin geliştirdiği 500,2 milyon lira tutarındaki projesi destek listesinde yer bulmuş. Şirket, Kırklareli’nde, “yılda 334.560 ton atık geri kazanımdan plastik granül imalatı yapması karşılığında yukarıda sayılan bağışıklıkların hepsinden yararlandırılacak.

Almer Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 498 milyon lira tutarındaki yılda 6.600 ton kısa elyaf iplik üretme projesi;

Kartal Halı Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş’nin Gaziantep/Şehitkamil’de gerçekleştireceği, yılda 9 milyon 512 bin m² makine halısı üretmek üzere geliştirdiği 427,8 milyon lira tutarındaki projesi

Eren Perakende ve Tekstil A.Ş’nin Bitlis/Tatvan’da 414,2 milyon yatırımla gerçekleştireceği yılda 30 bin ton Kısa Elyaf (vorteks) Üretme Projesi;

Dollvet Biyoteknoloji A.Ş.’ne Yatırım Konusu İmalat-Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı” olan 1,4 milyar liralık projesi destek verilen projeler arasında yer alıyor. Şirket, yılda 1.278 ton veterinerlik aşısı üretecek.

Arsan Arıtma A.Ş. Konya Akşehir’de “günde 2 ton Lizin ve esterleri; bunların tuzlarının üretilmesi” adlı 375 milyon liralık projesi de destek kapsamında.

Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş’nin Sakarya Söğütlü’de yılda 56.000 ton; “Tuvalet ve Temizlik kağıtları, kağıt havlu, peçete ve mendiller, selüloz vatka ve selüloz elyaf taba” yapma karşılığında 773 milyon liralık projesi ile,

Platin Angora Gayrimenkul İnşaat Kağıtçılık San. Ve Ticaret A.Ş.’nin Ankara Sincan’da yılda 6 bin ton tuvalet kağıdı üretme projesi 118 milyon lira tutarındaki projesi teşvik kapsamında.

Hastane projesi

Hospital Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 601,4 milyon lira harcamayla gerçekleştireceği Kocaeli Darıca’daki 75 yataklı cerrahi hastanenin nakil ve modernizasyon projesi teşvik kapsamında.