Eylemlerdeki tehdit ve tacizleriyle bilinen polis Hanifi Zengin’e terfi

İstanbul’da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken, eylemlerde protestoculara ve gazetecilere yönelik tehdit ve tacizleriyle gündeme gelen, şikayetler sonucu hakkında başlatılan soruşturmadan takipsizlik alan Muhammet Hanifi Zengin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde Birinci Sınıf Rütbesi’ne terfi etti.

Zengin önce Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılmış ancak sonra görevden alınmıştı. Zengin 2025 yılında da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Hanifi Zengin, 2021 yılında düzenlenen Onur Yürüyüşü sırasında bir kadına yönelik taciz iddiasıyla gündeme geldi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından insan hakları örgütleri Zengin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen inceleme sonucunda polisin müdahalesi “orantılı” kabul edildi ve Zengin hakkında soruşturma izni verilmedi.

Zengin, 2022 yılında sağlık çalışanlarının, meslektaşları Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından düzenlediği protestoyu takip eden gazetecilere yönelik tutumuyla da gündeme geldi. Kameraman Bilal Meyveci’ye yönelik, “Çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi? Çekmediysen sonra görüşürüz!” ifadeleri kameralara yansıdı.

Bunun üzerine MLSA Hukuk Birimi, gazeteciler adına Zengin ve olayla bağlantılı diğer kolluk görevlileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “tehdit” ve “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Valiliği ise yapılan başvurular üzerine 4483 sayılı Kanun kapsamında Zengin hakkında soruşturma izni vermedi.

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