'Eylemler 6 ayda biter' diyen Melih Bulu cevabını aldı...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin eylemleri ve tepkileri kesintisiz sürerken, kayyum rektör Melih Bulu gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla görevden alındı.

Bulu'nun görevden alınması sonrası eylemlerin başında yaptığı açıklama gündeme geldi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin istifa çağrılarına yanıt olarak "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" diyen Bulu, göreve getirildikten 6 ay sonra devam eden eylemler nedeniyle görevden alındı.