Eylemde polis tarafından düşürülen HDP'li Piroğlu'na 'kamu görevlisine hakaret'ten işlem başlatıldı

Kobane soruşturmasına karşı Kadıköy'de düzenlenen eylemde polisin müdahalesine maruz kalan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Dün Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile birlikte Kadıköy İlçe Örgütü önünde açıklama gerçekleştirmek istedi. Polisin engellediği açıklama sırasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu polisler tarafından tekerlekli sandalyesinden yere düşürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise "orantılı ölçüde müdahale edildiği" savunularak şunlar kaydedildi:

"Müdahale sırasında grup içerisinde bulunan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu görevlilere hakaret ederek zorluk çıkarmış, müdahale sonucunda grup içerisinden 4 şahıs yakalanmıştır. Yapılan müdahale sırasında, grupta bulunan HDP ilçe başkanından ele geçirilen ses yükseltme ve yayma cihazını geri almak amacıyla, tekerlekli sandalyesinden hamle yaptığı görülen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun bu esnada dengesini kaybederek düştüğü görülmüştür."

4 kişi hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında ise "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” gerekçesiyle resen işlem başlatılacağı kaydedildi.



