Exxen fiyatlarına zam üstüne zam

Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, bu sabah itibarıyla fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Yalnızca birkaç ay önce fiyatlarını güncelleyen platform, 2023'e de bir zamla ile başlamış oldu.

Webtekno'ya göre konuyla ilgili olarak Exxen üyelerine gönderilen e-posta'da "Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Exxen fiyatları - 2023

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL

Exxenspor fiyatları - 2023

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL

Alınan bu kararla Exxen, Türkiye'de Netflix'ten daha pahalı bir platform haline gelmiş oldu. Zira Netflix'in reklamsız başlangıç paketi 45,99 TL'ydi. Aynı özelliklere sahip paketin Exxen'deki fiyatı, an itibarıyla 58,50 TL'ye kadar çıkmış oldu.