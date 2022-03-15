Amerika’nın New York ve Washnington DC şehirlerinde evsizleri öldüren katil yakalandı.

Amerika’da bir saldırgan, New York ve Washington DC şehirlerinde iki evsizi öldürdü, üç evsizi de yaraladı. Cinayetleri ateşli silahla işleyen saldırganın yüzü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Washington DC polisi, şüpheliyi yakaladı. Washington Emniyeti Cinayet Masası dedektifleri, New York polisi ile irtibata geçtiklerini ve aynı saldırganın peşinde olduklarını anlayınca ortak operasyon yürüttüklerini söyledi.

Şüphelinin üstünden çıkan ateşli silahın balistik testi yapıldı. Washington polisi, balistik test sonucuna ilişkin şunları söyledi: “Şüphelinin üzerinden çıkan silah, cinayet mahallinde kullanılan silahla aynı. Balistik testi sonucu bunu doğruladı.”

Valiler yemin etmişti

Washington DC Valisi Muriel Bowser ve New York Valisi Eric Adams, yaptıkları ortak basın açıklamasında katilin yakalanması için ellerinden geleni yapacaklarına dair şu sözlerle yemin etmişti:

“Bu katil, zor durumdaki insanları hedef alacak kadar alçalmış. Yemin ediyoruz ki onun yakalanması ve hapse girmesi için elimizden geleni yapacağız.”