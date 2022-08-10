Evli olduğu kadını darp eden şahıs, darp raporu hazırlayan sağlık çalışanını darp etti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Ayşegül A. isimli kadın, evli olduğu Yaşar A. tarafından darp edildi.

Ayşegül A. ambulansla hastaneye götürülürken saldırgan Yaşar A. ile yakınları Mehmet A. ile Turgut A., ambulansı takip etti.

İHA'nın haberine göre Yaşar A. ile yakınları Mehmet A. ile Turgut A., acil serviste tedavi altına alınan Ayşegül A.’nın yanına giderek iddiaya göre adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı.

Güvenlik görevlisinin Yaşar A. ile yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine saldırganlar arbede çıkardı. Yaşanan arbedede Yaşar A. ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri Yaşar A. ile yakınlarını gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darp ettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları ve acilin camının kırdığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.