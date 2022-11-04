Evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray yaşamını yitirdi

Adana'da saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre, apartmanın 6’ncı katındaki dairede oturan Ata ve Emine Şengül çiftinin kızları Miray, iddiaya göre oyun oynadığı sırada pencereden düştü.

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Miray aile fertleri tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Miray’ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.