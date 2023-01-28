Evinde tek başına ölen kadının cesedi üç yıl sonra bulundu

İngiltere’nin Surrey bölgesinde bir kadının cesedi ölümünden üç yıl sonra evinde bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ailesi, 38 yaşındaki Laura Winham’ın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve sosyal hizmet kurumlarınca “terk edilip, ölmeye bırakıldığını” belirtiyor.

Kasım 2017’de öldüğü düşünülen kadının cesedinin Mayıs 2021’de erkek kardeşi tarafından bulunduğu belirtiliyor.

Surrey Bölgesi Belediyesi yaşananın “son derece trajik bir vaka” olduğunu söylerken, ölümle ilgili yapılacak soruşturmaya bilgi sağlanacağı açıklandı.

Ailesi, kızlarının bir ruh sağlığı kurumu ve aile doktoru tarafından “tedavi edilmemiş akıl sağlığı sorunları” olduğu gerekçesiyle sevk edildiğini, ancak daha sonra takip edilmediğini belirtti.

Ekim 2017’de polisin Wingham’ın evine yaptığı, ölümünden önceki son görülmesi olduğu sanılan ziyaretin ardından, belediyeye yazdıkları raporda “kendini ihmal ediyor, çok az yiyeceği var ve nasıl yardım bulabileceğinin farkında değil” dediği kaydedildi.

Bu ziyaretten kısa süre sonra, Winham’ın takvimine aldığı notlar sona erdi ve son notlardan birinde “Yardıma ihtiyacım var” yazdığı ifade edildi.

Laura Wingham’ın kız kardeşi Nicky, kötüleşen akıl sağlığı durumunu gösteren “uyarı işaretlerine rağmen, herkesin görmezden geldiğini” belirtti.

Ayrıca “Laura’yla temas halindeki, bir aşamada ona yardım etmekle sorumlu olan herkes, onu unuttu. Ölüme terk ettiler. Son birkaç yılda nasıl yaşadığını, yardım istemediğini, yanında kimsenin olmadığını düşünmek çok üzücü” diye de ekledi.