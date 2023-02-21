Evi yakılarak öldürülen kadının davasında mütalaa açıklandı

İstanbul Bahçelievler'de Fatma Mavi 2020'de yakılarak öldürülmüştü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Savcının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, sanık Ergin Aktürk ve maktul Fatma Mavi'nin 1 Kasım 2020'de telefonda tartıştıkları, sonrasında sanığın diğer sanık Ali İlkay Sarı ile akaryakıt istasyonundan benzin alarak maktulün evinin bulunduğu yere gittikleri aktarıldı. Sanık Aktürk'ün eve çıkarak maktulün boğazını sıkıp darp ettiği, benzin dökerek evi ateşe verdiği anlatılan mütalaada, daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kadının cesedini buldukları belirtildi.

Otopsi raporuna göre, Fatma Mavi'nin ölümünün yanık ve dumandan boğulma sonucu meydana geldiği ifade edilirken, sanık Ali İlkay Sarı'nın da suç işlenmeden önce Ergin Aktürk'e yardımcı olduğu anlatıldı.

Sanık Ergin Aktürk'ün "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Ali İlkay Sarı'nın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Abdülkadir Çiçek, her iki sanığın da asli fail olarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi. (AA)