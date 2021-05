Ever Given'in sahibi Suveyş Kanalı Otoritesi'ni suçladı

Ever Given'ın sahibi Shoei Kisen'in avukatları, konteyner gemilerine kötü hava koşullarına karşın su yoluna girmesine yanlış bir biçimde izin verildiğini söyledi

İngiltere menşeli The Guardian'ın aktardığına göre firmanın avukatı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mart ayında Süveyş kanalını tıkayan konteyner gemisinin kanal makamının gemiyi alıkoyma ve tazminat talebine itiraz etti. Firmanın avukatı Ever Given adlı geminin karaya oturması konusunda kusurlu tarafın Süveyş Kanalı yetkilileri olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, 23 Mart'ta yüksek rüzgârda kanal boyunca sıkıştı ve altı gün karada kalarak kanalı her iki yönden de trafiğe kapatarak küresel ticarete bir darbe vurdu. Geminin kurtulmasının ardından Süveyş Kanalı Otoritesi Japon denizcilik firması Shoei Kisen'e karşı 916,5 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunurken, gemiyi alıkoydu.

İsmailia ekonomi mahkemesindeki bir temyiz odası, Kanal Otoritesi'nin gemiyi alıkoyması ve sahibinin itirazına ilişkin Cumartesi günü duruşma düzenledi.

Shoei Kisen'i temsil eden avukatlar, Süveyş Kanalı Otoritesi'nin kötü hava koşullarında geminin su yoluna girmesine izin verdiği için hatalı olduğunu savundu. Firmanın avukatı Ahmet Ebu Ali, Kanal yetkililerinin geminin herhangi bir hatasını ispatlayamadığını da sözlerine ekledi.

Ebu Ali, mahkemeye sunulan gemiden alınan kayıtların, Kanal Otoritesi kontrol merkezi ve kaptanlar arasında geminin kanala girip girmemesi konusunda anlaşmazlıklar gösterdiğini söyledi.

Shoei Kisen'in avukatları, geminin boyutuna uygun en az iki römorkörün dev konteyner gemisine eşlik etmesi gerektiğini söyledi.

Shoei Kisen, geminin alıkonması sırasında yaşadığı kayıplar için ilk tazminat olarak 100.000 dolar talep ettiğini söyledi.

Mahkemenin davayla ilgili kararını bugün yayınlaması bekleniyor.