Ever Given'ın alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi

Mısır'da mahkeme, Mart ayında Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given gemisinin alıkonulması kararına dönük istinaf başvurusunu reddetti.

Geminin Mısır yetkilileri tarafından alıkonulması kararının ardından geminin sahibi olan Japon şirket, karara yönelik istinaf başvurusunda bulunmuştu.

Başvuru, geminin alıkonulması ve sahibinin tazminat ödemesi kararı veren İsmailiyye Ekonomi Mahkemesi'ne yapılmıştı. Davada, Süveyş Kanalı Otoritesi, Ever Given'in sahibi Shoei Kisen'in 916 milyon dolar tazminat ödemesi talebinde bulunmuştu

Kisen'in avukatlarından Ahmed Ebu Ali, mahkemenin dava dosyasını 29 Mayıs'ta görüşülmek üzere bir alt mahkemeye geri götürdüğünü aktardı.

Ne olmuştu?

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, 23 Mart'ta yüksek rüzgârda kanal boyunca sıkışmış ve altı gün karada kalarak kanalı her iki yönden de trafiğe kapatarak küresel ticarete bir darbe vurmuştu. Geminin kurtulmasının ardından Süveyş Kanalı Otoritesi Japon denizcilik firması Shoei Kisen'e karşı 916,5 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunurken, gemiyi alıkoymuştu.

Kisen, yaşananlar nedeniyle Süveyş Kanalı Otoritesi'ni suçlamış ve tazminat olarak ilk etapta Süveyş Kanalı Otoritesi'nden 100 bin dolar talep etmişti.