Evden 21 milyon liralık hırsızlık

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi'nde ikamet eden O.C., 22 Ağustos 2022 tarihinde polise başvurdu ve evinde hırsızlık meydana geldiğini söyledi.

Mağdur O.C., hırsızların toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, toplam 10 bin dolar değerinde 5 adet pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 adet antika gümüş vazo ile iki adet tablet ve cep telefonu ile muhtelif eşyaları çaldığını belirtti.

Çaldıklarını valizle taşıdı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis bazı güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti.

Görüntülerde bir şüphelinin, iki bavula koyduğu eşyalarla yürüyerek park ettiği otomobilinin yanına kadar geldiği görüldü.

Burada çaldıklarını bagaja yükleyen şüphelinin, sakin tavırlarla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Çalıntı eşyalar evinde ele geçirildi

Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan A. (33), önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 7 adet kol saati, gümüş vazolar ve 1970 basımı antika banknot paralar ele geçirildi.

17 suç kaydı çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin, daha önceden de 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.