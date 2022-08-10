Evde çalınır korkusuyla yanına aldığı altınları pazarda çaldılar

Bursa'da 4 yıllık evli 2 çocuk annesi Çiçek Yurdakul, semt pazarına giderken düğününde takılan ve çocuklarının doğumunda hediye edilen yaklaşık 200 bin liralık altını, eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup, çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte pazara gitti. Yurdakul'un altınları pazar alışverişinde çalındı.

Yurdakul alışveriş yaparken çantasını çocuğunun pusetine bıraktı. Yurdakul, marul aldıktan sonra çantasının yerinde olmadığını görünce ne yapacağını bilemedi. Çiçek Yurdakul'un yardım çağrısı üzerine toplanan pazar esnafı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Yurdakul'un ifadesini aldı.