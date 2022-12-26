Evcil hayvanları olanlar için son 4 gün: 'Kuyruklar oluştu'

Kedi ve Köpek gibi evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitiyor.

Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetkili kurumlara giderek hayvanlarını kayıt altına aldırabiliyor. Bu tarihe kadar evcil hayvanlarına çip taktırmayanlar için ise 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. Bir çok kentteki tarım il müdürlükleri önünde ise çip taktırmak isteyenlerden dolayı uzun kuyruklar oluştu