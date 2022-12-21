Evcil hayvanlara çip süresinin uzatılması için veterinerlerden bakanlığa başvuru

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan; kedi, köpek ve gelinciklere çip takılarak kimliklendirilmesi için verilen sürenin yeterli olmadığını söyledi. Uygulama için verilen sürenin ise 31 Aralık 2022'de sona ereceğini belirten Aslan, "Getirilen uygulamanın hedefine ulaşabilmesi için sürenin uzatılması talebimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmiştir" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Arslan; yaptığı yazılı bir açıklamada hedef hayvanların ancak yüzde 25'inin kimliklendirildiğine dikkat çekti. Arslan’ın açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi; kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesine ilişkin son uygulama tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. Bugün itibariyle sistemden alınan son sayılara göre, tüm ülkede toplamda 525 bin 434 kedi, 397 bin 111 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 922 bin 545 hayvan kimliklendirilmiştir. Net rakam bilinmese de 4 ile 6 milyon arasında sahipli küçük evcil hayvan varlığından söz edilmektedir. Bu durumda, kimliklendirilen sahipli hayvan sayısı, toplamın yüzde 25’i civarındadır.

'3 milyon vatandaş cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir'

Kayıt altına alınan sayı ve mikroçip temininde yaşanan sıkıntılar da göz önüne alındığında, kimliklendirme için verilen sürenin yetmeyeceği açıktır. Diğer taraftan, tahmini hayvan sayısına göre hesaplandığında yaklaşık 2,5-3 milyon vatandaşın cezai yaptırımla karşı karşıya kalması olasılığı bulunmaktadır.

'Uygun olmayan ortamlarda çip takılıyor'

Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak, uzun zamandan beri tekrarlanan bir konuya tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Serbest veteriner hekimler, her zaman olduğu gibi bugün de hastaları için tüm zorluklara rağmen hem hayvan sağlığı hem toplum sağlığı için evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Ancak bu olayda da yaşanan sorunlar nedeniyle hasta sahipleri ile karşı karşıya gelmektedirler. Aynı şekilde, Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nde çalışan veteriner hekimler de hem sayıları hem de mikroçip takma gibi invaziv bir işlemi fiziki koşulları uygun olmayan ortamlarda yapmaya çalışmaları nedeniyle hem kendileri hem de hastaları açısından yaşanan zorlukları göğüslemeye çalışmaktadırlar.

'Sürenin uzatılması talebimiz bakanlığa iletildi'

TVHB ile odalar olarak, düzenlemenin başarıya ulaşması için her türlü gayret ve iş birliğimiz devam etmektedir. Bununla birlikte, meslektaşlarımızın ve hayvan severlerin karşı karşıya kaldığı bu zor durumun düzeltilmesi ve getirilen uygulamanın hedefine ulaşabilmesi için sürenin uzatılması talebimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmiştir." (ANKA)