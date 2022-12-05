Ev sahipleri hukuk tanımıyor ama... Aralık ayında kira zammı oranı değişiyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Aralık kira zammı ne kadar?

Aralık kira artışında enflasyon baz alınmayacak ve zam oranı sabit olacak. Ev sahipleri yasal olarak kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapamayacak.

Ancak birçok yerde ev sahibi bu oranı aşarak zam yapmaya çalışıyor ancak kiracılar yüzde 25'in üzerine çıkmaması konusunda bir hakka sahipler.

Düzenleme yapılmamış olsaydı kira artış oranı 54.69 olarak uygulanacaktı.

1 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek sözleşmelerde kiracılara yüzde 25 üzerinde zam yapılmasının önüne geçecek düzenleme yapılmıştı.